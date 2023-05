‘Preto e imponente’: luzes do Cristo Redentor são apagadas em apoio a Vini Jr

O Cristo Redentor foi apagado por uma hora na noite desta segunda-feira, 22, em uma ação de solidariedade e repúdio aos ataques racistas que o jogador Vini Jr, do Real Madrid, tem sofrido nos jogos na Espanha. O atacante compartilhou uma imagem do Cristo em meio à escuridão e deixou uma mensagem agradecendo a ação.

“Preto e imponente. Que simbolize a nossa luta. Muito obrigado por todo o carinho. Estarei sempre pronto para lutar pelos nossos”, escreveu.

Segundo o Núcleo de Esporte e Fé do Santuário Cristo Redentor, a iluminação desligada é como um “símbolo da luta coletiva contra o racismo e em solidariedade ao jogador e a todos os que sofrem preconceito no mundo inteiro”.

A ação é uma cooperação entre o núcleo, a Confederação Brasileira de Futebol e o Observatório da Discriminação Racial no Futebol.

O caso

Vini Jr. foi ofendido mais uma vez no último domingo, 21, durante o jogo do Real Madrid contra o Valencia. Aos 27 minutos do segundo tempo, torcedores do Valencia iniciaram gritos racistas contra o atacante. O jogo foi paralisado por cerca de nove minutos e retornou após conversas do árbitro Ricardo de Burgos Bengoechea com Vini e com Carlo Ancelotti, treinador merengue. Este foi o novo ataque do tipo sofrido por Vini Jr.

No fim do jogo, ainda houve tempo para o brasileiro ser expulso após discussão com Hugo Duro. O valenciano aplicou um mata-leão em Vinícius, que ao sair da chave, acertou o rosto do adversário. O VAR, porém, apenas induziu Bengoechea à expulsão do camisa 20 do Real, que deixou o campo de jogo respondendo às provocações e aos gritos da torcida com um sinal de “segunda divisão”.