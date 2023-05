Próximo ao Quinoá, trecho da BR-364 já está liberado para passagem de veículos de pequeno porte

O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes no Acre (Dnit-AC) informou na manhã desta segunda-feira (01) que as obras de recuperação no quilômetro 102 da BR-364, região do Quinoá, seguem sendo feitas, mas informou uma rampa provisória foi montada para que veículos pequenos possam atravessar.

De acordo com o comunicado feito pelo Dnit, o lado de Rio Branco e a parte central já estão prontos. Mas carros de pequeno porte já podem passar por um acesso que é um pouco íngreme.

“A rampa é provisória e só carro pequeno consegue passar, o traçado original é pela outra e será com inclinação menor, onde todos os tipos de veículos conseguirão passar”, informou o departamento.

Os trabalhos de recuperação do trecho tiveram início no dia 25 de março, após a estrada apartar com a forte chuva que caiu sobre Rio Branco no dia 23 de março. Uma cratera se abriu e deixou o tráfego interrompido. A passagem de carros de grande porte ainda segue paralisada.