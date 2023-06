Psicóloga alerta: apps de namoro podem acabar com a sua saúde mental

Os aplicativos de relacionamento fazem parte da rotina de muita gente. No entanto, embora facilitem a procura por um parceiro (a), essas plataformas também podem causar impacto negativo na saúde mental.

De acordo com uma pesquisa publicada na revista científica Mary Ann Liebert, realizada com mais de 370 pessoas, usar esses apps por muito tempo pode aumentar as chances de ter ansiedade e até depressão.

“Antes da era das telas, as pessoas precisavam ser mais ativas nas relações interpessoais. O nível de cobrança social era menor em relação aos tempos atuais”, explica a psicóloga clínica Tatiane Paula.

Continue a leitura no site Alto Astral.