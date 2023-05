PT publica nota de pesar da morte de militante no Acre: “Seu vazio é imensurável”

O Partido dos Trabalhadores (PT) emitiu uma nota de pesar da morte de um dos militantes mais conhecidos do PT, Mário Longuin, conhecido como Marião do PT, que morreu na manhã desta quarta-feira (24), após um acidente doméstico.

“É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento do nosso querido companheiro, Mário Longuin, conhecido como Marião do PT. Ele nos deixou de forma repentina, deixando-nos em profundo pesar”, diz um trecho da nota.

SAIBA MAIS: Militante do PT morre após receber descarga elétrica em Rio Branco

O PT diz ainda que Marião era um guerreiro incansável, dedicado à causa dos trabalhadores. “Sua paixão pelo Partido dos Trabalhadores era inspiradora, e sua presença contagiante animava a todos nos comitês, nas caminhadas e nas plenárias”, ressalta outro trecho.

“Neste momento de dor, queremos expressar nossa solidariedade à família e aos amigos de Mário Longuin. Sabemos que seu vazio é imensurável, mas encontramos conforto em saber que sua trajetória deixou marcas profundas em cada um de nós”, diz trecho.

Confira a nota de pesar na íntegra

Nota de pesar

É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento do nosso querido companheiro, Mário Longuin, conhecido como Marião do PT. Ele nos deixou de forma repentina, deixando-nos em profundo pesar.

Marião era um guerreiro incansável, dedicado à causa dos trabalhadores. Sua paixão pelo Partido dos Trabalhadores era inspiradora, e sua presença contagiante animava a todos nos comitês, nas caminhadas e nas plenárias.

Sua generosidade e disposição para ajudar eram inigualáveis. Sempre podíamos contar com Mário em momentos difíceis. Sua voz poderosa nas ruas de Rio Branco será lembrada com saudade. Seu compromisso com a militância era admirável, e seu legado viverá em nossas lutas diárias.

Neste momento de dor, queremos expressar nossa solidariedade à família e aos amigos de Mário Longuin. Sabemos que seu vazio é imensurável, mas encontramos conforto em saber que sua trajetória deixou marcas profundas em cada um de nós.

Que a memória de Marião seja uma inspiração para continuarmos a lutar por uma sociedade mais justa e igualitária, pelos valores que ele defendeu com tanto empenho. O PT do Acre chora a perda de um companheiro.

Descanse em paz, Mário Longuin. Sua falta será sentida todos os dias.

Até sempre, Marião!