Militante do PT morre após receber descarga elétrica em Rio Branco

Um acidente doméstico ocorrido na manhã desta quarta-feira (24) matou o militante petista Mário Longuin, um técnico em manutenção de ar condicionado e outros eletrodomésticos que era peça chave nos bastidores das campanhas eleitorais do PT no Acre.

Ele morreu em casa após receber uma descarga elétrica, quando tentava ligar uma bomba para puxar água de um poço. Mário tinha problemas no coração e morreu em decorrência de um infarto, segundo seu filho, Thalles Marques.

Mário Sérgio tinha 58 anos de idade. Ele era participante assíduo de campanhas catedráticas do PT no Acre, tanto as estaduais como municipais.

Há 3 dias, em suas redes sociais, Mario postou uma foto com o seu netinho, que nasceu em ainda em abril.

“Como não me sentir feliz?! Meu primeiro neto, Joaquim, cheio de bênção e saúde no seu segundo mês de vida (já falou pra mim que é Vascaino e Progressista). Obrigado ao meu Deus!”, escreveu.