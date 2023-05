Quem é o deputado que herdará a vaga de Dallagnol na Câmara

A vaga de Deltan Dallagnol como deputado não irá para o seu próprio partido, o Podemos, por causa do quociente eleitoral. O segundo político a atingir mais votos no Podemos foi o ex-deputado Luis Carlos Rauli, que teve 11 mil votos – o valor, no entanto, não foi suficiente para atingir o quociente. Sendo assim, por decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, a vaga de Dallagnol foi para o PL, e pelo quociente, ficou com Paim.