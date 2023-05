Ranking dos Políticos: Alan Rick é avaliado como o melhor senador do Acre

O trabalho do senador Alan Rick (União Brasil) teve reconhecimento nacional, através do Ranking dos Políticos, que avalia o desempenho de senadores e deputados federais em exercício. Segundo levantamento atual, Alan é o melhor senador do Acre, com um total de 7,88 pontos.

Logo após Alan, aparece o senador Sérgio Petecão (PSD), segundo senador e quarto parlamentar federal do ranking estadual, com 7,68 pontos. E só depois aparece o senador Márcio Bittar, que no ranking geral do estado ficou na 10° colocação, com 0,41 pontos.

O levantamento é feito pela plataforma politicos.org.br e a pontuação é definida de acordo com a atuação dos parlamentares no combate à corrupção, aos privilégios e ao desperdício da máquina pública. Os dados avaliados são coletados dos sites oficiais da Câmara, do Senado e dos Tribunais de Justiça.