Rio Branco vence Humaitá e conquista título do Campeonato Estadual

Com um gol do meia Dunha, cobrando penalidade no segundo tempo, o Rio Branco venceu o Humaitá na tarde desta segunda, 1º, e conquistou o título do Campeonato Estadual de 2023. O Estrelão levantou a taça pela 18ª vez na era profissional.

Jogo muito disputado

Rio Branco e Humaitá fizeram um jogo muito disputado. Joãozinho perdeu uma grande chance para o Rio Branco e Dudu desperdiçou a chance do Tourão. Na segunda etapa, o Rio Branco voltou melhor. Marllon driblou Dudu e João Vitor e foi derrubado por Psica, dentro da área. Dunha cobrou a penalidade e abriu o placar. O Humaitá passou a jogar mais no ataque, mas não conseguiu o empate.

Marllon, o destaque

O atacante Marllon foi o destaque da final, no Florestão. O atacante fez a jogada decisiva e foi uma peça importante na parte tática.

Ulisses campeão como técnico

O meia Ulisses foi um dos grandes jogadores da história do Rio Branco, inclusive, com conquista de título. Ulisses Torres entra ainda mais para a história do clube com a conquista como treinador. “Trabalhamos muito duro desde o início da preparação. Superamos as dificuldades com o título. O Rio Branco precisa voltar a ser grande e acho que essa conquista é mais um passo dentro do trabalho realizado pela diretoria”, comentou Ulisses Torres.

92 mil de premiação

A conquista do Rio Branco rendeu aos cofres do clube um prêmio de R$ 92 mil. “Essa premiação resolve o caixa do Rio Branco na disputa do Estadual”, declarou o presidente do Estrelão, Valdemar Neto.

Neto é bicampeão

Valdemar Neto conquista o segundo título como presidente do Rio Branco. “Ganhamos em 2021 e, agora, em 2023. Essas conquistas representam muito e o meu trabalho é tornar o Rio Branco novamente forte e respeitado no cenário nacional”, afirmou o dirigente.

Rio Branco conquistou o 18º título da sua história na era profissional/Fotos Manoel Façanha

Dunha (10) marcou o gol da conquista do campeonato

Marllon, destaque da decisão, abraça o presidente Valdemar Neto

Ulisses Torres entra para história do Estrelão: campeão como técnico e atleta