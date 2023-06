São Francisco perde em Marabá e “assume” lanterna do grupo 1 da Série D

O São Francisco perdeu para o Águia por 2 a 0 na noite desta segunda, 29, no Zinho Oliveira, em Marabá, no interior do Pará, e “assumiu” a lanterna do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D com 3 pontos. Do outro lado da tabela, o Águia assumiu a liderança com 9 pontos. A equipe paraense tem a mesma pontuação do Nacional, do Amazonas, mas leva vantagem no saldo de gols.

Dois gols em 5 minutos

O São Francisco fez um primeiro tempo equilibrado, mas na segunda etapa levou dois aos 7 e aos 13 e não teve poder de reação. Luan Santos marcou os gols do atual campeão do Pará.

Retorna nesta terça

O elenco do São Francisco retorna a capital acreana nesta terça, 30, e volta aos treinamentos na quarta, 31. O próximo compromisso dos Católicos será contra o Humaitá no domingo, 4, às 16 horas, no Florestão.

Classificação do grupo 1

1º Águia/PA 9 Pts

2º Nacional/AM 9 Pts

3º São Raimundo/RR 7 Pts

4º Tuna Luso/PA 7 Pts

5º Princesa do Solimões/AM 4 Pts

6º Humaitá/AC 4 Pts

7º Trem/AP 3 Pts

8º São Francisco 3 Pts