Tina Turner deixa fortuna de US$ 250 milhões

A cantora, que se lançou em carreira solo nos anos 1980, teve sucessos como “What’s Love Got to Do with It”, “The Best” e “We Don’t Need Another Hero”.

Com o álbum “Break every rule”, Tina fez a maior turnê de sua carreira. Um dos shows, realizado no Brasil, entrou para o livro dos recordes: a cantora reuniu 184 mil pessoas em uma única apresentação no Maracanã. O show foi transmitido ao vivo para todo o mundo. Tina também venceu oito vezes o Grammy Awards.

Em 1978, aos 38 anos, Tina Turner se separou de Ike Turner e propôs abrir mão de todo o patrimônio em troca de manter o sobrenome. Ela então recomeçou do zero. Sem dinheiro, morou com uma amiga e abriu shows para outros grupos famosos, como os Bee Gees.

Para voltar ao cenário musical, apostou no rock, influenciada por David Bowie e Rolling Stones, e ainda adotou um novo estilo, com roupas ousadas e cabelos loiros espetados.

Em 1984, lançou o álbum “Private dancer”. A música “Whats love gotta do with it”, que ela não queria gravar quando ouviu pela primeira vez, virou um megassucesso e ajudou Tina a vender mais de dez milhões de cópias em todo o mundo.