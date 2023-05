Veja galeria de fotos do show da Joelma no Palácio Rio Branco

O fotojornalista Juan Diaz registrou em imagens o show da cantora Joelma, que aconteceu nesta segunda-feira, 01 de maio, dia do trabalhador, no Palácio Rio Branco, em Rio Branco (AC).

A cantora paraense, ex-vocalista da banda Calypso, levou o público ao delírio com seus maiores sucessos, como “Amor de Vó”, “A Lua Me Traiu” e “Chora Não Coração”.

Juan Diaz capturou em suas fotos a energia contagiante do show, com as luzes vibrantes e as expressões emocionadas dos fãs que cantavam junto com Joelma.

O Palácio Rio Branco, um dos pontos turísticos da capital acreana, recebeu um grande público que lotou o local para comemorar o Dia do Trabalhador ao som da música da Joelma.

A galeria de fotos do fotojornalista Juan Diaz retrata com precisão o clima de celebração e diversão do evento, que ficará na memória dos fãs da cantora e dos presentes no Palácio Rio Branco.