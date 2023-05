Passadas as eleições gerais de 2022, o foco dos políticos se volta para o pleito municipal, em 2024, que vai eleger prefeitos e vereadores. Pode parecer muito tempo, mas, na prática, não é. É fato que as conversas já se iniciaram.

Em Sena Madureira, vários nomes podem estar se movimentando para as futuras eleições que acontecem daqui a um ano e cinco meses. Vários políticos senamadureirenses almejam a administração do terceiro maior município e colégio eleitoral do Acre. Incluindo nomes em ascensão e também que nunca participaram de um pleito eleitoral.

Este colunista esteve na ‘Princesinha do Iaco’ e conversou com populares, colhendo os principais nomes que estão na boca do povo. Alguns, realmente, devem brigar pela vaga que será deixada pelo atual prefeito Mazinho Serafim. Entre os nomes cotados estão o do vereador Alípio Gomes, que tem o apoio de peso e apadrinhamento do atual prefeito, e o empresário Bruno Rosella, que tem a bênção do deputado federal Gerlen Diniz e do estadual Pablo Bregense.

Outro fato interessante da lista que traz empresário, deputados eleitos, secretário municipal, vereadores, entre outros, é o nome do ex-prefeito Nilson Areal, o único com experiência em gestão municipal.

Na graça do povão, o nome do secretário municipal de Cidadania e Assistência Social, Daniel Herculano, aparece com frequência na opinião popular. Mesmo sem a benção de Mazinho Serafim, Herculano tem a preferência popular, desbancando o indicado pelo atual prefeito – o que mostra claramente que a vontade da população não é a vontade do grupo.

Várias informações sobre os bastidores da política chegaram até o ouvido deste colunista, e se prepare porque vem aí mais uma eleição quente no Iaco.

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet separou os nomes mais cotados no Vale do Iaco. A lista a seguir está disposta em ordem alfabética, e não por critérios políticos. Confira!

-Alípio Gomes e Altemir Lira

Em seu segundo mandato de vereador pelo município de Sena Madureira, Alípio Gomes é o líder do prefeito Mazinho Serafim na Câmara, e tem a bênção e o apadrinhamento político de Serafim para as próximas eleições.

Outro movimento político dentro do grupo de Serafim gira em torno do nome de Altemir Lira, irmão do deputado estadual Gilberto Diniz. De acordo com informações passadas a este colunista, o grupo de Gilberto tenta encaixar Altemir Lira na disputa. Ambos nomes foram mencionados em conversa com populares no Iaco.

-Bruno Rosella

O empresário é um dos novos nomes que devem disputar a Prefeitura de Sena. De acordo com informações repassadas para esta coluna, Bruno Rosella já está em ritmo acelerado de campanha. Mesmo sem ser tão conhecido, o empresário já tem o nome popular entre os jovens e conta com o apoio dos deputados Gerlen e Pablo Bregense, ambos experientes em campanhas eleitorais.

-Elvis Dany e Denis Araújo

A dupla Elvis e Denis Araújo também está na disputa eleitoral. Elvis Dany publicou uma foto em suas redes sociais revelando a aliança política para 2024. A dupla tem atuação polêmica na Câmara Municipal de Sena e os nomes aparecem no gosto da população.

-Jacamim Moreira

O vereador Josimar da Costa Moreira, conhecido popularmente como Jacamim, está entre os nomes cotados para disputa eleitoral no Iaco. Experiente, Jacamim cumpre seu segundo mandato como vereador e é conhecido pelas polêmicas levadas à tribuna.

-Jairo Cassiano

Mesmo sem mandato, o nome de Jairo Cassiano aparece na preferência popular. Atualmente, o político integra a assessoria do senador Alan Rick e teve papel fundamental na consagrada vitória do político em Sena.

-Nilson Areal

O nome do ex-prefeito sempre desponta entre os favoritos na opinião popular. Com o nome na boca do povo, Areal sempre é lembrado pela atuação à frente da Prefeitura de Sena. Com grande experiência politica, Areal teve a historia marcada por exercer dois mandatos à frente da prefeitura do município, entre 2005 e 2012. A sua gestão ficou marcada no Acre pelo forte incentivo à cultura e ao esporte municipal, sendo espelho para outras gestões.

-Toinha Vieira

Depois de anos tentando retornar à Prefeitura de Sena Madureira, a ex-prefeita Toinha Vieira deve seguir com o grupo de Mazinho Serafim, com quem tem aliança política atualmente. Mesmo seguindo com Mazinho, Toinha é lembrada pelos senamadureiresnes pela administração à frente do município, onde exerceu dois mandatos.

Ainda tem muita água para rolar por debaixo da ponte José Nogueira Sobrinho e, claro, vamos estar aqui só de olho nessas movimentações políticas em Sena e no Acre.