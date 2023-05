Vereadores aliados aprovam projeto que aumenta salário de Mazinho para mais de R$ 20 mil

Em uma sessão extraordinária ocorrida na noite desta terça-feira (16), na Câmara Municipal de Sena Madureira, os vereadores aprovaram um projeto que aumenta o salário do prefeito Mazinho Serafim (UB), vice-prefeito e secretários. A votação foi apertada, com o placar de 7 x 6.

A aprovação do projeto foi decidida pela vereadora Ivoneide Bernardino, presidente da Câmara e aliada de Mazinho. Foi dela o voto de minerva, visto que, o placar inicial ficou empatado em 6 x 6 e, nesse caso, o regimento interno atesta que a presidente da Câmara é quem desempata. Sendo assim, Ivoneide votou pela aprovação.

Em face do resultado favorável, o prefeito Mazinho Serafim (UB) passará a ganhar R$ 22 mil (seu salário, atualmente, chega a quase R$ 15 mil); o vice-prefeito R$ 14 mil; e os secretários municipais R$ 10 mil. No caso dos secretários, em particular, o aumento foi de 100%.

O vereador Carlos Beliza (MDB), da base do prefeito, considerou justo o aumento: “Desde 2009, o salário dos secretários é R$ 5 mil. Pela responsabilidade que tem um prefeito, vice-prefeito e secretários é mais do que justo a gente perceber essa defasagem, por isso, votei a favor”, disse ele.

Já o vereador Pantico (PP), votou contra o projeto. Ele recordou que há meses apresentou um projeto visando beneficiar os estudantes com o café da manhã nas Escolas, mas teve sua proposta rejeitada pelo prefeito. “Essa semana eu estive em uma escola e o diretor me falou que muitas crianças chegam na unidade de ensino sem ter se alimentado. Enquanto as nossas crianças passam dificuldades, os secretários terão um aumento de R$ 5 mil em seus salários”, ponderou.

O projeto nº 9/2023, do poder legislativo, aprovado ontem na Câmara, estabelece que o pagamento dos novos vencimentos ao prefeito, vice-prefeito e secretários é retroativo a 1º de abril.

Votaram a favor do aumento os vereadores: Alípio Gomes (MDB), Dos Anjos (MDB), Carlos Beliza (MDB), Sidney Araújo (PP), Tom Cabeleireiro (MDB), Canário (PTB) e Ivoneide Bernardino (MDB).

Os vereadores que votaram contra: Elvis Dany (PP), Charmes Diniz (PP), José Antônio (PTB), Jacamin (PP), Pantico (PP) e Denis Araújo (PSDB).