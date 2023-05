Vídeo: psicólogo faz live após matar namorada e morre em ação da PM

Após matar a namorada, o psicólogo Givanildo Freitas dos Santos, de 43 anos, fez uma transmissão ao vivo para tentar impedir a entrada de agentes da Polícia Militar (PM) no seu apartamento em Araçatuba, no interior de São Paulo. Ele foi morto em suposto confronto com os policiais em seguida.

A live foi transmitida na rede social do suspeito de feminicídio na madrugada desta sexta-feira (19/5). Segundo informações da Polícia Civil de Araçatuba, Givanildo matou Karen Vitória Mariano Pereira, 19, com facadas no pescoço.

As imagens (vídeo acima) mostram o momento em que os PMs chegam ao apartamento do psicólogo, pedem para ele se render e sair com as mãos para cima. Trancado no quarto, Givanildo usa móveis para bloquear a entrada.