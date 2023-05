Vogue, SPFW e famosos: Gabriely Dobbins, a modelo acreana de 16 anos que está bombando em SP

A acreana Sheyna Gabryely Dobbins com certeza é um exemplo a ser seguido por muitas jovens que sonham em ser modelo no Acre. Natural de Sena Madureira, a nova top model teve tudo para desistir no início de sua carreira. Sheynna vem de uma cidade onde a cultura quase não existe, e é pouco valorizada, e de moda praticamente zero. Mas isso não atrapalhou a menina de 16 anos que rompeu barreiras em busca do sonho de ser uma modelo profissional.

Com apoio da família, poucos amigos e empresários, Sheynna deixou o estado e ingressou na tão sonhada carreira profissional em São Paulo. Descendente de indígenas do povo Kaxinawá, a new face de 16 anos, nascida em Sena Madureira, no Acre, iniciou de forma explosiva a sua carreira em São Paulo.

Em menos de dois meses, Gabriely Dobbins já estampa editorial da Vogue do grupo Globo, e segue uma rotina agitada no São Paulo Fashion Week para marcas nacionais, ao lado de celebridades brasileiras. Sheynna deixa uma mensagem de esperança aos jovens que sonham em oportunidades em um estado que quase não tem cultura e apoio para novas carreiras profissionais.

VEJA MAIS: De Sena, modelo acreana, estreia no SPFW ao lado de atriz da Globo

Gabriely Dobbins e tantos outros jovens foram destaque nesta coluna que em parceria com o portal ContilNet sempre abriu oportunidades a juventude acreana. Voa menina!