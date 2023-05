Yoga anal: aprenda o método que ajuda a relaxar e evita a dor no sexo

Para quem pratica sexo anal e busca métodos para sentir menos dor durante a penetração, existe uma técnica que promete relaxar os músculos da região, além de proporcionar ainda mais prazer a dois: a yoga anal.

A metodologia deve ser realizada antes da penetração. Ao Universa, do portal UOL, a psicóloga e sexóloga Tatiana Presser detalhou o método.

“Quando você estiver de quatro, com as pernas abertas, o par deve abrir suas nádegas e começar a massagear com os dois dedões, um para cada lado, esticando o ânus como se fosse abri-lo. É hora de respirar fundo, soltando o ar devagar, enquanto a parceria estica seu ânus em todos os ângulos”, explicou a especialista.

Outra dica valiosa para quem pretende testar a técnica em casa é nunca prender a respiração, uma vez que o ato pode tensionar a musculatura e causar dores. Também é necessário lançar mão de um lubrificante.

A terapeuta frisou que a yoga anal facilita sessões de sexo sem dor, além de aumentar a conexão do casal. “Só o fato de vocês estarem praticando já é uma espécie de brincadeira que pode ser quente e gostosa o bastante para excitar. Tudo depende, é claro, do grau de erotismo atribuído à experiência”, concluiu