Acre deve decretar situação de emergência por conta do aumento de casos de SRAG

O Acre deve se juntar aos estados de Santa Catarina, Pernambuco e Amapá, e decretar situação de emergência após o aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A informação foi confirmada ao ContilNet pela assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), nesta quinta-feira (22).

Em janeiro do ano passado, o Acre já havia decretado emergência por conta da doença. Porém, como o decreto tinha o prazo de apenas 90 dias, já expirou no estado. A renovação do decreto foi determinante por conta da superlotação da capacidade de atendimento e de internação.

A Sesacre já encaminhou o pedido de publicação do decreto à Secretaria de Estado da Casa Civil, responsável por decisões como essa. O decreto é necessário para que o estado receba ajuda do Governo Federal para enfrentamento do problema e facilite a diminuição de burocracias para permitir agilidade na compra de equipamentos, contratação de profissionais e abertura de leitos de UTI. O Ministério da Saúde, inclusive, enviou uma recomendação para evitar o agravamento da situação.

No Acre, a maior tendência no aumento na curva de casos, está relacionado principalmente em crianças.

Cabe agora à Casa Civil encaminhar a publicação do decreto e o governador Gladson Cameli assinar o texto, em edição do Diário Oficial do Acre.

O que é SRAG?

A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) abrange casos de síndrome gripal (SG) que evoluem com comprometimento da função respiratória que, na maioria dos casos, leva à hospitalização, sem outra causa específica. As causas podem ser vírus respiratórios, dentre os quais predominam os da Influenza do tipo A e B, Vírus Sincicial Respiratório, SARS-COV-2, bactérias, fungos e outros agentes.

Síndrome Gripal (SG) – Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por, pelo menos, dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos.

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) – Indivíduo com SG que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão ou dor persistente no tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada (cianose) dos lábios ou rosto.