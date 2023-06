Acre deve enfrentar frio mais intenso dos últimos 20 anos; temperaturas ficam abaixo dos 13ºC

O Acre deve ter uma mudança brusca de temperatura na próxima semana. As previsões indicam que o frio deve chegar na madrugada da quarta-feira (14), de acordo com o ClimaTempo.

Com temperaturas que podem chegar a 12ºC, esta será a primeira frente fria intensa do Acre em 2023. A máxima não deverá ultrapassar os 18ºC no dia mais intenso de frio.

A onda polar deve durar até o domingo (17). Na segunda-feira (18), a temperatura máxima chegará até os 31ºC.

O meteorologista David Friale, no site Otempoaqui.com, disse que o estado deve enfrentar a maior frente fria dos últimos 20 anos em um mês. Friale declarou que as temperaturas devem ficar abaixo de 13ºC, podendo atingir 10ºC, em Rio Branco.

“O frio mais intensa ocorrerá no leste e no sul do Acre (microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira), no sul e oeste de Rondônia, no sul do Amazonas (região de Boca do Acre), no centro, sul e oeste de Mato Grosso (principalmente no Pantanal e em Cuiabá), nas planícies da Bolívia e no sul e leste da região de selva do Peru (principalmente na região de Porto Maldonado)”, diz Friale.