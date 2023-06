Acre fecha maio com o 3º metro quadrado mais caro do país

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelaram que o Acre fechou o mês de maio com o terceiro metro quadrado mais caro do Brasil. O Índice Nacional da Construção Civil, no quinto mês do ano, foi de 0,70%, elevando para R$ 1.829,92 o custo do metro quadrado nas terras acreanas.

Com isso, o estado só fica atrás do Rio de Janeiro, lugar em que construir custa R$ 1.843,15 e de Santa Catarina, com o metro quadrado a R$ 1.927,39. Sem a desoneração da folha, o índice no Acre chega a R$ 1.929,51.

Com o resultado de maio, o setor de construção civil acumulou uma alta de 1,66% no ano e 5,35% em 12 meses no Acre. O custo do metro quadrado é composto pelo preço do componente material, que atualmente é de R$ 1.182,18 no estado, e pelo preço da mão de obra, que está em R$ 647,74.

O custo nacional da construção civil, por metro quadrado, em abril foi de R$ 1.693,67, o valor passou para R$ 1.699,79. Deste total, mais de mil reais é referente a material de construção.