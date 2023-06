Farmácia Popular passa a ter unidades nos 22 municípios do Acre

No Acre, mais 17 municípios deverão receber unidades da Farmácia Popular do Brasil, o que resultará em uma cobertura de 100% do estado. O Governo Federal está retomando o programa com a expansão da oferta de medicamentos gratuitos e o credenciamento de novas unidades em municípios com maior vulnerabilidade.

A população indígena terá facilidade no acesso ao programa. Para evitar o seu deslocamento, será nomeado um representante da comunidade, que ficará responsável por retirar os medicamentos. A ação será testada em um projeto piloto, nas terras Yanomani, em Roraima.

A saúde da mulher terá prioridade, uma vez que o público feminino terá acesso gratuito a medicamentos indicados no tratamento de osteoporose e contraceptivos. Esses produtos antes eram oferecidos com 50% de desconto.

Todos os beneficiários do Bolsa Família poderão participar do programa. São 40 tipos de medicamentos gratuitos. Mais de 55 milhões de pessoas terão acesso aos medicamentos em todo o país.