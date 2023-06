Advogada é encontrada morta com tiro na testa dentro de carro

A advogada Jessyka Alessandra da Conceição, 29 anos, foi encontrada morta dentro de um carro, em Novo Progresso, no Pará, na quarta-feira (31/5). A mulher tinha uma perfuração de bala de fogo na testa quando foi achada, ao lado de uma arma de fogo calibre 380.

Conforme informou a Polícia Civil do Pará (PCPA) ao jornal O Liberal, os responsáveis pelo crime nada levaram do automóvel. As investigações sobre o caso continuam sob responsabilidade da delegacia de Novo Progresso, que já solicitou perícias e diligências para dar prosseguimento às apurações.

A Ordem dos Advogados do Brasil no Pará (OAB-PA) informou que cobra providências com maior celeridade dos órgãos que fazem parte do sistema de segurança do estado paraense.

“[Desejamos a] Prisão dos envolvidos, bem como seja esclarecida a motivação do crime, principalmente se está ligado ao seu exercício profissional como advogada”, informou a organização em nota.

Jessyka nasceu no Paraná e cursou Direito em Mato Grosso, mas morava no Pará, onde advogava. O Cadastro Nacional de Advogados da vítima está registrado em subseção de Novo Progresso.