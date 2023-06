Ao ContilNet, presidente da Liga revela que campeã junina vai disputar nacional em Brasília

Fundador da Liga de Quadrilha no Acre no ano de 2001, e presidente há três mandatos, Cimar dos Santos, de 45 anos, conversou com a repórter especial do ContilNet, Ludmila Cavalcante, e falou sobre os detalhes da escolha da realeza que aconteceu nesta quinta-feira (15).

Cimar também explicou os detalhes da programação do Circuito Junino em Rio Branco, que se estenderá durante todo o final de semana no Quadrilhódromo no Arena da Floresta.

Em bate papo com Ludmila, o presidente destacou que a campeã junina vai competir no Arraial Brasil, representando o Acre. O evento nacional acontece em Brasília no início de agosto.

Veja na íntegra a entrevista: