Circuito Junino: conheça os casais caipiras vencedores e a rainha da diversidade

A noite desta quinta-feira (15) marcou o início do 15° Circuito Junino em Rio Branco no Acre. Na abertura do evento aconteceu a tradicional escolha das realezas.

Cinco jurados tiveram a missão de escolher os campeões das categorias casal caipira, casal caipira mirim e rainha da diversidade.

As apresentações tiveram referências musicais tradicionais do São João, símbolos da cultura nordestina e referências religiosas. Foram jogados os seguintes quesitos: harmonia, coreografia, figurino junino, postura e expressão corporal.

Os casais caipira adulto e mirim faturaram $3 mil, sendo $1.500 reais para cada participante. A rainha diversidade faturou $1.500 reais.

Confira os campeões:

Casal Caipira Mirim

-Kaulison Pereira e Agatha Vitória da Junina Malucos na Roça com 46.7 pontos

Rainha da Diversidade

-Bianca Lins da Malucos da Roça

Casal Caipira

1°-Pega Pega – Helen Sandra e Éder Magalhães

2° -Malucos da Roça

3°- Matutos da Roça

