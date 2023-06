Após reunião com órgãos, manifestantes liberam a BR-317 definitivamente

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou um boletim na noite desta sexta-feira (9), informando que a BR-317 está totalmente liberada. Com isso, o fluxo de veículos até o município de Boca do Acre, no Amazonas, está ocorrendo normalmente.

O comunicado diz, ainda, que a liberação da rodovia aconteceu após uma reunião entre representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da PRF, com os manifestantes.

Desde o último dia 29 de maio, manifestantes bloquearam a estrada que liga a capital do Acre, Rio Branco, ao município amazonense de Boca do Acre. Lideranças de povos indígenas, de comunidades ao entorno da rodovia, além de caminhoneiros e taxistas que trafegam a trabalho pela BR, interditaram o trecho na altura do km 72, nas proximidades da escola Albelina Apurinã, exigindo que a rodovia seja asfaltada.

Nesta semana, o juiz Otávio Augusto Ferraro, da Comarca de Boca do Acre, estabeleceu horários para a liberação total da rodovia. O magistrado acatou a recomendação do Ministério Público do Amazonas, que alegou que a interdição é um risco à saúde pública, por conta do desabastecimento de produtos essenciais, como alimentos e combustíveis.

A decisão determinava que a via fosse liberada a partir das 08h até às 09h, horário do Amazonas, e das 17h às 19h, diariamente. Agora com a desocupação total, a BR-317 passará ter o fluxo ininterrupto de veículos.