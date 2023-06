Arraial Cultural terá seis espaços alternativos; saiba mais sobre o evento

O Arraial Cultural acontece entre os dias 27/6 e 2/7 no Calçadão da Gameleira e, na manhã deste sábado (17), o Governo do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), divulgou toda a programação e organização do evento.

SAIBA MAIS: Governo divulga local e programação do Arraial Cultural 2023; confira

A festa terá seis espaços alternativos, entre eles: a Arena dos Folguedos, onde terá palco, arquibancada e apresentação das quadrilhas; e o da Barraca das Tradições, onde terá apresentações culturais, rodadas de poesias e brincadeiras.

Os demais espaços são: a Casa da Farinha; o Quintal dos Quitutes, que contará com 60 barracas de alimentação; o Palco Saudades do Seringal, onde se apresentarão bandas de forró; e o espaço de brinquedos.

O diretor de eventos da FEM, Sérgio Lopes, disse que a escolha do local foi feita pelo próprio governador, Gladson Cameli:

“Nesse momento, o calçadão da Gameleira é o melhor local para realizar esse evento. Um lugar de inclusão, onde gira maior parte do setor econômico”, diz.

O evento será realizado através do esforço da parceria entre diversas secretarias e instituições acreanas.