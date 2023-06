Governo divulga local e programação do Arraial Cultural 2023; confira

O governo do Acre realizou um evento na manhã deste sábado (17), na Fundação Elias Mansour (FEM), para divulgar a programação do Arraial Cultural 2023. A festa acontece no calçadão da Gameleira entre os dias 27/6 e 2/7.

Neste ano, a competição de quadrilhas vai reunir 12 equipes, vindas de diversas partes do estado. O grupo vencedor irá participar do torneio nacional em Canaã dos Carajás, no Pará. Segundo o presidente da FEM, Minoru Kimpara, o governo está dando todo o suporte para as esquipes participarem do concurso estadual:

“Temos 12 quadrilhas na competição, destas, sete vem do interior do estado, inclusive vem uma equipe de Santa Rosa. A quadrilha vencedora irá nos representar no Pará e nós já garantimos toda o deslocamento da quadrilha vendedora até o estado”, conta.

O arraial cultural já é realizado há 21 anos, e após muitos anos voltou a ser realizado no Calçadão da Gameleira, no Centro da Cidade. Minoru Kimpara diz que o local estará preparado para receber as famílias:

“Termos 22 bandas, estamos cuidado da segurança e tudo mais, para que as famílias venham se divertir em paz e com segurança. Eu deixo o convite: venham, quem não vier vai perder”.

O Arraial Cultural terá um investimento de aproximadamente R$ 800 mil. Além da competição de quadrilhas, contará com atrações musicais e com a presença de pelo menos 50 empreendedores.