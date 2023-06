Bar LGBTQIAP+, Recanto Club, é fechado por falta de licença ambiental

Na noite deste sábado (03), o proprietário do bar LGBTQIAP+ Recanto, Gabriel Santos, fez uso de suas redes sociais para informar seus seguidores sobre o fechamento do estabelecimento pelas autoridades locais.

Segundo Gabriel, a Polícia Militar, em conjunto com órgãos de fiscalização da Prefeitura de Rio Branco, tomaram a decisão de encerrar as atividades do bar devido à ausência de uma licença ambiental.



O bar Recanto, conhecido por ser um espaço acolhedor para a comunidade LGBTQIAP+ da região, funcionava há dois anos sem que a licença ambiental fosse exigida pelas autoridades.

A licença ambiental é um documento necessário para atestar que um estabelecimento está de acordo com as normas de preservação e conservação do meio ambiente. Ela é requerida para diversos tipos de atividades, incluindo bares e restaurantes, e busca garantir que o local não cause impactos negativos no meio ambiente, como poluição sonora, poluição do ar ou danos aos recursos naturais.

Gabriel Santos, através de suas publicações nas redes sociais, expressou sua indignação com a ação das autoridades e afirmou que o fechamento do bar é uma clara forma de perseguição.