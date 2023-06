Caldo de kenga: aprenda essa receita quentinha e completa

Em caso de tempo frio, faça caldo de kenga! Calma, não precisa se sentir ofendido, esse é só o nome da receita. Por mais incomum que possa parecer, é exatamente pelo nome “caldo de kenga” que essa cremosa mistura de mandioca, frango e bacon é reconhecida!

À primeira vista o nome é incomum, mas nada mais é do que uma referência ao tratamento informal dado a galinhas e frangos comum no norte de Minas Gerais, de onde surgiu a receita. Ainda mais, para aprimorar, vale investir em acompanhamentos para provar todo o sabor do caldo!

Saiba como fazer o nutritivo caldo de kenga: