Casal negro é acusado de furtar air fryer mesmo com nota em mãos em loja da Americanas; veja vídeo

Um casal foi acusado de furto em um shopping de Praia Grande, em São Paulo, na quinta-feira (08). Eles denunciaram o ato como racismo e ainda relataram dificuldade para registrar a ocorrência.

Ângela Soares, de 23 anos, usou uma rede social para fazer a denúncia. Ela contou que ela e o marido estavam no Shopping Litoral Plaza e compraram um air fryer no Assaí Atacadista. Ao efetuarem a compra, foram até a Americanas comprar uma sanduicheira.

Depois de saírem da segunda loja, guardaram a compra no carro que estava no estacionamento do shopping e voltaram a fazer outras compras. Ao voltarem para o local, foram abordados por dois seguranças da Americanas, junto com um outro do centro comercial. Ângela ligou para uma amiga advogada que a orientou a fazer um boletim de ocorrência em uma delegacia.