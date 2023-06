Cirurgião Guido Vilhamor é hackeado pela 2ª vez, e criminosos aplicam golpe financeiro

Parece que a sorte não está do lado do cirurgião acreano Guido Vilhamor, pelo menos no quesito redes sociais.

O acreano teve sua conta oficial do Instagram hackeado novamente na manha desta segunda-feira (20). A ação feita por um invasor criminoso aconteceu pela primeira no dia 04 de junho e chocou todos os seguidores do médico. O perfil do médico conta com mais de 34,4 mil seguidores, espaço em que ele compartilha sua rotina de trabalho.

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, conversou com a namorada de Guido, a influenciadora e advogada Juliana Melo, que confirmou à coluna a ação feita pelos hackers.

De acordo com Juh Melo, o médico foi surpreendido com a noticias agora pouco. “Guido nem estava sabendo da situação, ele está tendo conhecimento agora. Estava realizando uma cirurgiã”, contou ao ContilNet.

Juliana confirmou que o médico irá tomar as providências cabíveis.

Mais uma vez, os invasores usam a conta do médico para promover golpes financeiros. Nos posts são oferecidos investimentos financeiros com retorno rápido. Veja as publicações: