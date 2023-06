Cirurgião plástico acreano tem Instagram hackeado e clientes levam golpe

O renomado cirurgião plástico Guido Vilhamor teve sua conta no Instagram tomada no sábado (3) por hackers que estão postando publicações de investimentos financeiros em seus stories. Com 34,4 mil seguidores, a conta do médico acreano vem sendo usada para atrair seguidores e clientes para golpes financeiros. Infelizmente, algumas pessoas já caíram no golpe.

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, conversou com a namorada de Guido Vilhamor, a Miss Acre 2022 e influenciadora Juliana Melo que revelou que clientes do cirurgião foram lesados pelo golpe. Juliana disse: “A conta do Guido foi hackeada ontem. Teve uma pessoa que já investiu R$ 500, a gente não perguntou sobre comprovante, não pedimos, outra investiu R$ 100 reais. Os clientes de Guido estão mandando mensagem no WhatsApp do consultório perguntando como funciona o investimento”, afirmou.

Guido Vilhamor já procurou uma delegacia em Rio Branco e registrou um boletim de ocorrência e agora busca recuperar sua conta no Instagram para não prejudicar seus seguidores e clientes, cujo nome está sendo usado para atrair clientes para golpes em pirâmides financeiras. Juliana informou que eles estão em contato com uma amiga influenciadora para recuperar o acesso à conta. “Estamos tentando recuperar a conta, pegamos o contato com a pessoa que recuperou de uma amiga influenciadora. Essa conta ele usa para trabalho”, disse Juliana.

Por último, é importante alertar os leitores e amigos do cirurgião Guido Vilhamor para não acreditarem nas postagens de investimento financeiro, pois trata-se de fraudes. Por isso, é necessário compartilhar esta mensagem para informar a todos sobre os perigos desses golpes.

Veja as publicações de golpe financeiro na conta de Guido Vilhamor: