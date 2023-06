Disney deve ter prejuízo milionário com baixa bilheteria de ‘A Pequena Sereia’

A Walt Disney Company pode enfrentar um alto prejuízo com o remake live-action de ‘A Pequena Sereia’. Devido à baixo bilheteria internacional e a queda de arrecadação na sua segunda semana em cartaz, o longa pode causar uma perda milionária ao estúdio. Apenas o orçamento do filme, sem considerar os gastos com a divulgação, teve um custo de US$ 250 milhões.

Conforme os dados do Box Office Mojo, o longa arrecadou cerca de US$ 327 milhões no mundo todo até o momento. Desse valor, foram US$ 186 milhões nos Estados Unidos e no Canadá, enquanto internacionalmente o longa arrecadou apenas US$ 141 milhões. Embora o filme tenha tido um desempenho relativamente bom nas bilheterias domésticas, os números internacionais são preocupantes para especialistas.

De acordo com o Deadline, além do custo da produção, ‘A Pequena Sereia’ gastou mais de US$ 140 milhões em campanhas de marketing ao redor do mundo, totalizando um custo de aproximadamente US$ 400 milhões. Considerando que os cinemas normalmente ficam com cerca de 50% da venda de cada ingresso, a receita precisaria atingir US$ 800 milhões para não sair no prejuízo.

“Não é uma grande decepção, mas ainda assim uma decepção”, disse um especialista financeiro de cinema ao site Deadline. Apesar da estreia bem sucedida nos Estados Unidos, arrecadando US$ 118 milhões em apenas quatro dias, o desempenho internacional do longa neste mesmo período foi de apenas US$ 68 milhões. Dessa forma, o filme protagonizado por Halle Bailey (‘Grown-ish’) deve fazer mais sucesso dentro dos Estados Unidos e Canadá do que ao redor do mundo.

Mercado chinês encolheu

Nos últimos anos, outros remakes em live-action da Disney tiveram um desempenho bastante diferente de ‘A Pequena Sereia’. No caso de ‘Aladdin’, o longa com Will Smith (‘King Richard’) arrecadou uma receita mais baixa na abertura doméstica, atingindo US$ 116 milhões. Por outro lado, o filme arrecadou US$ 1,05 bilhão em todo o mundo, sendo 66% desse valor gerado internacionalmente. ‘Aladdin’ também contou com US$ 53,4 milhões nas bilheterias da China, onde ‘A Pequena Sereia’ arrecadou apenas US$ 3,6 milhões em seus primeiros 10 dias.

Segundo o The Hollywood Reporter, fontes próximas ao estúdio e analistas de bilheteria, dizem que a Disney sabia que o filme enfrentaria desafios em territórios como a China e a Coreia do Sul, mas ficou surpresa com a reação negativa do público. Devido ao comportamento conservador mais exacerbado, o longa foi massacrado nesses territórios pela reação racista sobre a escalação de uma atriz negra para o papel de Ariel.

É importante relevar que, após a pandemia, os filmes norte-americanos passaram a lucrar muito menos no território chinês. Grandes produções como ‘Velozes e Furiosos 10’ e ‘Guardiões da Galáxia Vol.3’ arrecadaram cerca de US$ 125 milhões e US$ 78 milhões, respectivamente. Em comparação aos seus antecessores, houve uma queda drástica nas receitas. Enquanto ‘Velozes e Furiosos 9’ (2021) arrecadou US$ 217 milhões e ‘Velozes e Furiosos 8’ (2017), US$ 392,8 milhões, o longa da Marvel ‘Guardiões da Galáxia Vol. 2’ (2017) atingiu US$ 100 milhões no território chinês.

Apesar disso, a Disney espera arrecadar, pelo menos, US$ 260 milhões internacionalmente, enquanto atinge entre US$ 300 e US$ 350 milhões nas bilheterias domésticas. Considerando as circunstâncias atuais, essa probabilidade parece um cenário excessivamente otimista, de acordo com especialistas. E ainda assim renderia prejuízo para o estúdio.

‘A Pequena Sereia’ estreou em 25 de maio e segue em cartaz nos cinemas brasileiros.