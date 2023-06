Eduardo diz que Petecão é o maior interlocutor de Lula e confirma aproximação do PSD com PT

O senador Sérgio Petecão (PSD) participa da sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta quarta-feira (7). Na frente do senador, o deputado estadual Eduardo Ribeiro, aproveitou para confirmar a tese de que Petecão é o nome do presidente Lula no Acre.

Ribeiro disse que o senador é o maior interlocutor do governo federal no estado. O parlamentar destacou a importância de ter um acreano próximo ao presidente.

“Queria reforçar o trabalho importante que vossa excelência tem feito no Senado Federal e dessa interlocução do governo federal com o estado do Acre. A gente sabe que o estado precisa muito de recursos do governo federal e hoje, o nosso maior interlocutor junto ao presidente Lula, é o nosso senador Sérgio Petecão”, disse Eduardo.

A fala do deputado é feita justamente após rumores da aproximação entre as diligências estaduais do PSD e o PT, que estão em tratativas em torno da candidatura do ex-prefeito Marcus Alexandre à prefeitura de Rio Branco, nas eleições do ano que vem.