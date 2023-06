Em caravana, políticos e dirigentes de órgãos viajam pela BR-364 até Cruzeiro do Sul

A governadora em exercício, Mailza Assis (Progressistas), e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), estão liderando, desde o inicio desta sexta-feira (30), uma comitiva estimada em pelo menos 100 pessoas, que viajam num comboio de pelo menos 50 veículos pela BR-364. A comitiva é integrada por políticos como deputados estaduais e federais. A Câmara Federal está representada pelos deputados Socorro Neri e Zezinho Barbary, ambos do PP, e o Senado por Sérgio Petecão (PSD-AC).

Alem de políticos, o grupo é integrado também por profissionais da engenharia e dirigentes de órgãos como a CGU (Controladoria da União) e o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte).

A primeira parada será em Sena Madureira, para um café da manhã recepcionado pelo prefeito Mazinho Serafim (Podemos). O almoço será em Feijó , onde o grupo será recebido pelo prefeito Kiefer Cavalcante (Progressistas). A previsão de jantar será em Cruzeiro do Sul, quando o grupo será recebido pelo prefeito Zequinha Lima (Progressistas).

A ideia da viagem é fazer uma ampla fiscalização sobre a qualidade das obras de recuperação da estrada, que estão sendo executadas pelo DNIT, segundo disse ao ContilNet o deputado Luiz Gonzaga. “Precisamos fiscalizar as obras porque, se no passado o serviço foi mal feito, foi porque faltou fiscalização”, disse o deputado.