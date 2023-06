Estudantes e servidores realizam protesto durante palestra de coach na Ufac

Estudantes, professores e demais servidores da Universidade Federal do Acre (Ufac) estão se organizando para realizar um ato em frente à reitoria da instituição nesta terça-feira (6), a partir das 14h.

A manifestação ocorre em reivindicação pela transparência da reitoria no uso do orçamento de 9,3 milhões, valor que foi descongestionado pelo Governo Federal no início de 2023.

A ação acontece no dia da palestra do mágico Jardel Beck, que vem pela segunda vez ao Acre. Em sua primeira apresentação, outubro do ano passado, o mágico recebeu R$ 40 mil para palestrar no campus de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Neste ano, a universidade não revelou quanto vai pagar ao coach.

Os movimentos estudantis e a Associação dos Docentes da Universidade (Adufac) exigem que a administração da instituição abra um diálogo transparente sobre o uso do recurso. A reinvindicação, é que o recurso seja utilizado para o ensino, pesquisa e extensão dos estudantes e pesquisadores da universidade.

A comunidade acadêmica pede, ainda, que orçamento seja utilizado no custeio da permanência estudantil dos estudantes de maior vulnerabilidade, que após a recomposição orçamentária, tiveram redução nas bolsas.

Em abril, foi anunciado aumento no valor das bolsas estudantis para alunos de baixa renda, que passaram de R$ 400 para R$ 700, no entanto, após o aumento a quantidade de bolsas ofertadas diminuiu, caindo de 600 para 108.