Ex-marido manda áudio com ameaça após tentar matar mulher a facadas; OUÇA

Um áudio do ex-marido de Ivanir Patrícia de Paula, de 29 anos, ameaçando a mulher após ter a esfaqueado, na última segunda-feira (19), está sendo divulgado nas redes sociais.

Na suposta mensagem, Francimar Vitória de Oliveira, 26 anos, insinua que estaria fugindo por um tempo, mas que voltaria para conversar com a vítima:

“Isso é para tu parar de mentir para homem. Estou saindo fora agora, descendo para Extrema, passar uns dois anos foragido, mas quando eu voltar nós vamos ter outra conversa.”

Ouça o áudio:

O caso aconteceu em via pública no município de Acrelândia. Segundo informações, o homem não aceitava o fim do relacionamento com a vítima, com a qual já não tinha um relacionamento a cerca de dois anos.

Francimar estaria bebendo em um bar do município, quando viu a mulher de bicicleta com uma criança e começou a agredi-la. A vítima recebeu cinco golpes de faca. Populares correram e ajudaram Ivanir, impedindo que o ex-marido consumasse a tentativa de feminicídio.

Ivanir foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco e teria recebido o áudio de seu agressor enquanto estava recebendo atendimento. Após a ação, o criminoso fugiu do local e se encontra foragido até o momento.