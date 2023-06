EXCLUSIVO: Alysson fala sobre futuro nas Eleições de 2024 e candidatura à Prefeitura de Rio Branco

O secretário de Governo, Alysson Bestene, tem todo o apoio do governador Gladson Cameli e do Progressistas para participar das Eleições de 2024, na acirrada disputa pela Prefeitura de Rio Branco. Ao ContilNet, Alysson falou mais uma vez sobre suas intenções políticas.

“É um momento histórico para o estado, em especial para o nosso governo, na pessoa do governador Gladson Cameli, onde são 61 anos de muita luta, que mostra um povo aguerrido, e hoje a gente está aqui, comemorando, com várias instituições do Governo”, disse o secretário sobre as comemorações dos 61 anos do Acre.

Cotado para as eleições municipais de 2024, Alysson disse que o momento está muito distante, mas que terão conversas no futuro. “O partido Progressistas, no qual faço parte junto com o governador Gladson, tem candidatos aqui na capital. O prefeito atual é do nosso partido. O meu nome está à disposição, como eu sempre falei, estou preparado para o desafio. As discussões internas do partido, vão se acalorando à medida que vai se aproximando e a gente espera, se assim for escolhido, a gente vai estar lá disputando, colocando nosso nome à disposição em 2024”, disse.

O secretário afirmou que sente felicidade em participar desse momento e ressaltou que ainda há muitos desafios pela frente. “O Acre vem crescendo, tem se desenvolvido com toda equipe de governo para fazer o melhor para o nosso povo, tanto no que diz respeito à infraestrutura, saúde, educação, etc”, destacou.

“A cadeia produtiva do Estado cresceu muito no que diz respeito à produção e os produtos, logo mais a gente vai ter uma grande feira, que é a ExpoAcre 2023. É um estado onde a gente vai ter ainda muitos frutos para colher”, finalizou.