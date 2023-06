Exclusivo: Marcynho Sensação e Ceian Muniz são confirmados no 24º Festival do Açaí

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, trouxe em primeira mão a data oficial do Festival do Açaí 2023, evento realizado pela Prefeitura de Feijó, no Acre. De acordo com informações repassadas para a coluna, o evento irá acontecer nos dias 18, 19 e 20 de agosto.

Nesta terça-feira (27), a Prefeitura de Feijó publicou a contratação dos cantores Marcynho Sensação e Ceian Muniz. De acordo com a licitação da equipe do prefeito Kiefer Roberto Cavalcante Lima, a contração do famoso cantor Marcynho Sensação foi no valor de R$ 275 mil, e do cantor Ceain Muniz no valor de R$ 165 mil.

Este colunista conversou com o secretário de Administração Wisley Monteiro de Lima, que falou sobre a contratação dos cantores confirmados no 24º Festival do Acaí. O secretário ainda revelou que uma terceira atração está em processo de contração. Wisley contou ao site que pela segunda vez o festival será realizado no novo espaço, onde abriga praça de alimentação, ambulantes e um palco alternativo para artistas locais. De acordo com o secretário, o valor total citado inclui cachê do cantor/banda, hotel, translado aéreo e terrestre e alimentação.

“Já fechamos contrato com Ceian Muniz e Marcinho Sensação. Essas duas atrações e serão pagas com um convênio com o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo. Então, serão atrações pagas através desse convênio que está sendo celebrado com o Estado. E teremos apoio do SEBRAE, como em todos os anos o Festival do Açaí tem. E não vai ser diferente este ano. O evento acontecerá pela segunda vez no novo espaço. E nós temos ainda uma terceira atração ainda a ser confirmada, ainda a ser licitada. Então, a gente não pode divulgar ainda, confirmar essa terceira atração”.

“Douglas, referente aos valores das atrações, é bom destacar que é feito todo um processo que passa pelo jurídico da prefeitura, que faz uma pesquisa de preços de três shows já contratados por outras prefeituras. Um estudo para ver se está compatível com o valor de mercado e, só depois, é que pode ocorrer a licitação. Tem todo um aval primeiramente do jurídico. Se estiver dentro dos valores do mercado, está bom”, revelou o secretário.

Ao ContilNet, o secretário comentou sobre os levantamentos feitos dentro da área de eventos, onde são gerados, em média, 60 empregos indiretos. Wisley ressaltou que o levantamento não inclui o valores lucrativos dos restaurantes, postos de combustível, supermercados, padarias e hotéis. O secretário revelou que, a partir deste ano, será feito o levantamento geral.

“Nós teremos praça de alimentação, barracas, para comercialização de bebidas e um espaço destinado aos donos de banquinhas de balas, parques de diversão. Além de termos apresentações das atrações nacionais, nós teremos também um palco alternativo. Temos aí em torno de cinco bandas locais, do estado, que irão tocar durante o Festival do Açaí, no Palco Alternativo. As bandas serão pagas, as atrações serão pagas através de um convênio celebrado com o governo do estado”, explicou o secretário ao ContilNet.

Veja os sucessos dos cantores: