Forças de Segurança detém taxi na BR-364 transportando mais de 4 quilos de cocaína

Um taxi que se destinava ao município de Tarauacá foi interceptado por homens das Forças de Segurança do Estado transportando mais de quatro quilos de entorpecentes, nesta sexta-feira (2). A apreensão foi anunciada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), por meio do Grupo Especial de Operações de Fronteira (Gefron). O taxi abordado tem placa de Cruzeiro do Sul.

A apreensão faz parte da operação Horus do programa Guardiões da Fronteira, em atuação na na BR 364. O caso foi registrado nas proximidades do KM 680, sentido Tarauacá.O taxi transportava apenas duas pessoas, o motorista e o passageiro. A Polícia confirmou que o taxista foi contratado para deixar o desconhecido na Comunidade Gregório e nada tinha a ver com o tráfico.

Após a abordagem pessoal, foi realizado a veicular, encontrando no tapete do banco do passageiro frontal uma mochila contendo dois tabletes de uma substância branca, que após o exame com o narcoteste, confirmou ser cocaína. Na vistoria também foi encontrado uma sacola contendo dois invólucros de maconha do tipo Skunk.

Diante da comprovação do trafico de droga, foi dado a voz de prisão ao passageiro, que foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil em Cruzeiro do Sul juntamente com os entorpecentes apreendidos, que pesados totalizaram 4,185kg. Já na delegacia, após ser questionado o envolvido disse pertencer a uma organização criminosa. O motorista acompanhou a guarnição até a delegacia para ser testemunha da apreensão.