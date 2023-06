FOTOS: Governo entrega revitalização do Memorial dos Autonomistas; confira

Como parte das festividades de comemoração dos 61 anos da elevação do Acre a Estado, o Governo entregou nesta sexta-feira (16), o Memorial dos Autonomistas, o Teatro Hélio Melo e do Café do Teatro, totalmente revitalizados.

“Tivemos a preocupação de recuperar a coloração do assoalho de madeira do Teatro, de manter as mesmas cores e materiais do piso ao teto e refazer toda a parte elétrica, para garantir iluminação e climatização adequadas aos frequentadores”, explicou o coordenador do complexo cultural, Erick Conde.

Veja as fotos exclusivas do ContilNet pelas lentes de Juan Diaz: