Governo deve assinar novo decreto que altera horário de funcionamento dos órgãos públicos

O governador Gladson Cameli deve assinar e publicar um novo decreto nos próximos dias que altera o horário de funcionamento dos órgãos públicos do Estado, de acordo com informações repassadas à reportagem do ContilNet por fontes palacianas.

Em junho do ano passado, antes da ExpoAcre, o governo havia decretado expediente corrido no serviço administrativo e atendimento ao público, de 7h às 14h (com intervalo de 20 minutos para realização de refeição), exceto para servidores que trabalham em regime de plantão. Em janeiro de 2023, o governador prorrogou o expediente corrido até dezembro.

Na época, a gestão justificou que a mudança seria uma economia aos cofres públicos.

Com a nova decisão que deve sair nos próximos dias, os principais órgãos do Estado devem voltar a funcionar de 8h às 12h e de 14h às 18h.

“É certo que essa decisão deve ser tomada nos próximos dias. Não se sabe se todos os órgãos terão que seguir a decisão ou apenas uma parte, mas o Governo tem estudado um forma de fazer isso”, disse a fonte.