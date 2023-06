Indígena acreana é destaque em exposição no RJ com pintura sobre a cerimônia da Ayhuasca

A pintora Yaka Hunikuin, natural da Terra Indígena Kaxinawa, no interior do Acre é destaque na exposição “O Sagrado na Amazônia”, no Rio de Janeiro, com uma obra chamada Yube Shanu, que representa a cerimônia de cura pelo Nixi Pae, na qual é consagrada a medicina da Ayahuasca. A exposição acontece no Rio de Janeiro.

O evento acontece até o dia 17 de setembro, no Centro Cultural Inclusart, das 11h às 18h.

Yaka Hunikuin é uma artista visual e comunicadora. Do povo Huni Kuin, nasceu na aldeia Chico Curumim, Terra Indígena Kaxinawa do Rio Jordão, no Acre, e vive no município de Jordão.

A artista plástica trabalha com pinturas em tela desde os 15 anos, quando começou transmitir as visões que tinha com o nixi pae, ayahuasca, para as telas e para o papel. Além da pintura também faz tecelagem e artesanatos, e tem como referência as músicas, pinturas corporais e os kene, geometrias de seu povo.

Além da artista acreana, a exposição vai apresentar as diferentes manifestações do divino na região amazônica, a partir dos olhares de 30 artistas e coletivos. Serão 75 trabalhos produzidos a partir de diversos suportes, entre pinturas, fotografias, vídeos, objetos e esculturas; além de documentos históricos.