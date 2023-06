Inscrições para concurso da Prefeitura têm baixa procura; salário chega a R$ 7 mil

De acordo com a Secretaria Municipal de Gestão Administrativa (SMGA), a procura de inscrições para o concurso público efetivo da administração direta e indireta, das fundações públicas e autarquias, é baixa. As inscrições se encerram no dia 20 de junho.

Segundo o secretário Jonathan Santiago, apenas duas mil pessoas se inscreveram no concurso. A estimativa da SMGA é que o total de inscritos chegue a seis mil inscritos. De acordo com ele, será disponibilizado um link para informar melhor a população sobre o certame.

As provas objetiva e discursiva e a entrega dos títulos da administração direta serão realizadas no dia 9 de julho, já a realização das provas da administração indireta será no dia 16 de julho de 2023.

Ao todo, são ofertadas 68 vagas, com salários que variam entre R$ 1,5 mil e pouco mais de R$ 7 mil. A inscrição está disponível no link https://portal.ibade.selecao.site/edital.

Confira os cargos e remunerações:

Administração direta:

Técnico em Informática

Exigência: Ensino médio completo;

Carga horária de trabalho: 30 horas semanais;

Vagas: duas vagas;

Salário inicial: R$ 1.700,00;

Auditor Municipal de Controle Interno

Exigência: nível superior bacharelado ou licenciatura;

Carga horária de trabalho: 30 horas semanais;

Vagas: quatro vagas;

Salário inicial: R$ 7.720,94;

Contador

Exigência: nível superior em Ciências Contábeis;

Carga horária de trabalho: 30 horas semanais;

Vagas: oito vagas, sendo uma para PCD;

Salário inicial: R$ 6.500,00;

Procurador Municipal

Exigência: nível superior em direito, experiência forense de no mínimo dois anos, experiência no exercício da advocacia e registro na OAB;

Carga horária de trabalho: 30 horas semanais;

Vagas: cinco, sendo uma para PCD;

Salário inicial: R$ 18.840,00;

Administração indireta:

Analista Previdenciário (Assistente Social)

Exigência: graduação de nível superior em Serviço Social e registro no conselho regional da classe;

Carga horária de trabalho: 40 horas semanais;

Vagas: duas vagas;

Salário inicial: R$ 4.000,00;

Analista Previdenciário (Contador)

Exigência: graduação de nível superior em Ciências Contábeis e registro no conselho regional da classe;

Carga horária de trabalho: 30 horas semanais;

Vagas: duas vagas;

Salário inicial: R$ 6.500,00;

Analista Previdenciário (Tecnologia da Informação)

Exigência: graduação de nível superior na área da computação ou informática, ou em qualquer área de formação plena, acrescido por especialização na área de computação ou informática;

Carga horária de trabalho: 40 horas semanais;

Vagas: duas vagas;

Salário inicial: R$ 4.000,00;

Procurador Jurídico Previdenciário

Exigência: graduação de nível superior em direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);

Carga horária de trabalho: 40 horas semanais;

Vagas: duas vagas;

Salário inicial: R$ 7.134,00.