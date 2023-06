Inscrições para o Sisu iniciam nesta segunda; confira os cursos disponíveis na Ufac

O prazo de inscrições para a edição do 2º semestre do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2023 inicia nesta segunda-feira (19). A Universidade Federal do Acre irá ofertar 420 vagas em nove cursos de graduação para o campus sede.

Os candidatos interessados devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e escolher até dois cursos de sua preferência, entre os dias 19 e 22 de junho. As inscrições vão até às 23 horas e 59 minutos (horário de Brasília), da quinta-feira (22).

Aqueles que não forem selecionados para nenhuma das duas opções de curso podem disputar uma das vagas através da lista de espera do Sisu. É necessário manifestar interesse em participar da lista entre os dias 27 de junho e 4 de julho. A convocação da lista de espera será feita a partir de 10 de julho.

Confira os cursos e quantidade de vagas disponíveis na Ufac para este 2° semestre:

Engenharia Elétrica – 50 vagas

Engenharia Florestal – 40 vagas

Filosofia – 40 vagas

Jornalismo – 50 vagas

Letras Espanhol – 50 vagas

Medicina – 40 vagas

Música – 40 vagas

Nutrição – 50 vagas

Saúde Coletiva – 50 vagas