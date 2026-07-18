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Pessoas com deficiência são alvo de mais de 1,2 mil violações no Acre

Painel do Disque 100 registra 179 denúncias envolvendo esse público

Por Anne Nascimento, ContilNet 18/07/2026 às 17:17
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Pessoas com deficiência são alvo de mais de 1,2 mil violações no Acre
Das 1.286 ocorrências envolvendo pessoas com deficiência, a maior parte está inserida no grupo de casos classificados como diários. — Foto: Reprodução

A violência contra pessoas com deficiência continua sendo uma realidade preocupante no Acre. Dados do painel do Disque 100, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, mostram que o estado registrou 1.286 violações de direitos contra esse público até 12 de julho de 2026. Os casos estão relacionados a 179 denúncias, evidenciando que uma única ocorrência pode reunir diferentes tipos de violência e atingir mais de uma vítima.

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O levantamento aponta que as pessoas com deficiência figuram entre os grupos mais vulneráveis no estado. Em número de registros, elas aparecem atrás apenas de crianças e adolescentes e de pessoas idosas, que lideram as estatísticas de denúncias ao Disque 100.

Ao todo, o painel contabiliza 526 protocolos, que deram origem a 867 denúncias e 6.932 violações de direitos humanos no Acre. O sistema considera que uma única denúncia pode envolver diversas violações, como agressões físicas, violência psicológica, negligência, abandono, discriminação e outras formas de abuso.

Outro dado que chama atenção é a frequência das violações. Das 1.286 ocorrências envolvendo pessoas com deficiência, a maior parte está inserida no grupo de casos classificados como diários, indicando que muitas vítimas convivem com situações de violência contínua antes que a denúncia seja formalizada.

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O ambiente familiar também aparece como o principal cenário das violações registradas no estado. Segundo o painel, a maioria dos casos acontece na residência onde vítima e suspeito convivem ou na casa da própria vítima, reforçando que a violência costuma ocorrer em espaços onde a pessoa deveria estar protegida.

Entre as espécies de violação registradas pelo Disque 100, predominam aquelas relacionadas à integridade, categoria que engloba violência física, psicológica, negligência, abandono e outras formas de maus-tratos.

No ranking dos grupos vulneráveis atendidos pelo Disque 100 no Acre, crianças e adolescentes lideram com 3.149 violações, seguidos por pessoas idosas, com 1.498, e por pessoas com deficiência, com 1.286.

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