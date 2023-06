Mais de 15 mil acreanos devem receber restituição no 2º lote do Imposto de Renda

No dia 30 de junho, 15.163 contribuintes do Acre devem receber o 2º lote de restituições do Imposto de Renda. As consultas abrem nesta sexta-feira (23). Só no estado, a Receita Federal estima pagar mais de R$ 22 milhões.

Os valores serão depositados na conta bancária informada durante a declaração do imposto de renda. Para consultar os valores e a data de pagamento, os contribuintes precisam acessar a página na internet da Receita Federal, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

Confira o calendário de pagamento dos lotes:

1º lote em 31 de maio de 2023

2º lote em 30 de junho de 2023

3º lote em 31 de julho de 2023

4º lote em 31 de agosto de 2023

5º lote em 29 de setembro de 2023