Matutos na Roça é a grande vencedora do Circuito Junino de 2023; veja ranking

Na noite deste domingo, 18 de Junho, a cidade de Rio Branco (AC) foi tomada pela festa junina com a realização da final do 15ª Circuito Junino. O Quadrilhódromo que fica no estacionamento da Arena da Floresta foi o palco para as premiações e a avaliação de quesitos fundamentais para a dança típica.

A grande vencedora do circuito foi a quadrilha Matutos na Roça, que levou R$ 8 mil para casa. Pega-pega ficou em 2º lugar; Malucos da Roça em 3º; Sassaricano na Roça em 4º; Assanhados na Roça em 5º; Explode Coração em 6º; e CL na Roça em 7º.

O evento contou com a presença de cerca de 5 mil pessoas que puderam apreciar a habilidade e a criatividade dos grupos, bem como a alegria e a animação dos noivos e noivas característicos da festa de São João.

O júri foi composto por cinco jurados, cada um responsável por avaliar um quesito específico. Foram julgados a Coreografia, Figurino, Originalidade, Harmonia e conjunto e o Casamento caipira. Além disso, durante a noite, houve a premiação do melhor animador, melhor noivo e noiva do casamento e melhor noivo e noiva da dança.

A Prefeitura de Rio Branco, através da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), fez um investimento de mais de R$ 600 mil reais no circuito junino de 2023, e cada participante recebeu um auxílio de R$ 5 mil. O prêmio para o campeão foi de R$ 8 mil, R$ 7 mil para o 2º Lugar, R$ 6 mil para o 3º Lugar, R$ 5 mil para o 4º Lugar e R$ 4 mil para o 5º lugar, além de um troféu para cada colocação.

As equipes finalistas foram: Explode Coração, CL na Roça, Assanhados na Roça, Pega Pega, Matutos na Roça, Malucos na Roça e Sassaricano na Roça.

A noite foi marcada pela diversão, alegria e a preservação da cultura típica do Nordeste brasileiro, que tem se tornado cada vez mais forte na região Norte do país.



VEJA AS FOTOS DE JUAN DIAZ PARA O CONTILNET: