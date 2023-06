Motorista perde o controle do carro e cai em ribanceira no rio Iaco

Mais um acidente de trânsito foi registrado na ribanceira da Carnaubeira, em frente à Praça 25 de setembro, em Sena Madureira. Dessa vez, o motorista de um carro Corolla, de placa JWX 8J33, perdeu o controle e foi parar nas barrancas do rio Iaco. O acidente ocorreu por volta das 3:18 horas deste sábado (10).

Tão se verificou o sinistro, a Polícia Militar foi acionada e se deparou com duas pessoas dentro do carro, sendo o motorista e um passageiro. Em razão da complexidade do acidente, não foi possível os policiais militares fazerem a retirada das vítimas, sendo preciso o acionamento do Corpo de Bombeiros e do Samu.

Utilizando toda a técnica necessária, o motorista e o passageiro foram resgatados com vida de dentro do carro e levados para o Hospital João Câncio Fernandes, em Sena. Ambos conseguiram sobreviver. O condutor do veículo, ao se encontrar no hospital, reclama de muitas dores no corpo. Segundo informações, ele é morador do município de Senador Guiomard.

Esse não é o primeiro carro que cai nessa ribanceira. Há anos, vem ocorrendo o desbarrancamento do local.