Mototaxista é degolado após atender corrida, e colegas encontram corpo em ramal

O mototaxista idenficado como José Gonçalves Cabral, de 65 anos, conhecido popularmente como “Seu 30”, teve o corpo encontrado degolado na madrugada deste sábado (3), no km 5 do ramal do Pólo, na zona rural do município de Brasiléia no interior do Acre.

Segundo informações de amigos da vítima, “Seu 30”, trabalhou normalmente durante a noite e, por volta das 22 horas, fez uma corrida para um homem ainda não identificado. Às 23 horas, a motocicleta do trabalhador foi encontrada no perímetro urbano da cidade de Brasiléia, abandonada.

Rapidamente, amigos e colegas de trabalho do mototaxista começaram fazer buscas na tentativa de encontrar o homem, mas não tiveram sucesso. Durante a madrugada deste sábado, no km 5 do ramal do Pólo, moradores da região encontraram José caído com um corte profundo no pescoço e ligaram para o Copom relatando o crime.

Policiais militares receberam a denúncia via rádio, foram até o local denunciado e encontraram a vítima já sem vida. Os militares solicitaram a presença da perícia criminal e dos agentes do Instituto Médico Legal (IML).

A área foi isolada pelos militares e foi realizada a perícia de local, que constatou que João foi executada com um golpe no pescoço. O corpo foi encaminhado para o (IML), em Rio Branco, para serem feitos os exames cadavéricos.

A investigação está a cargo do delegado plantonista, Ricardo Castro, que junto de sua equipe de investigadores buscam informações que possam levar até o autor desse bárbaro latrocínio.