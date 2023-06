Na Aleac, indígenas chamam deputados de “inimigos” em ato contra Marco Temporal

Organizações dos povos indígenas do Acre voltaram a ocupar a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta quarta-feira (7) para protestar contra o Marco Temporal, aprovado pela Câmara dos Deputados, que deverá dificultar as demarcações de terras indígenas no país.

Com a tese do marco temporal, os povos originários vão precisar provar que ocupavam seus lares antes de 5 de outubro de 1988, que é a data de promulgação da Constituição Federal.

Mesmo aprovada pelos deputados, o texto será julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ainda nesta quarta.

Os indígenas levaram cartazes manchados de sangue, com os nomes dos deputados federais do Acre que votaram à favor do Marco Temporal, e chamaram os parlamentares de “inimigos dos povos indígenas”. Apenas Socorro Neri (PP) e Zezinho Barbary foram contra a medida.

O movimento foi convocado pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab) e Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib).

Veja fotos de Juan Diaz: